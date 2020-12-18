Otomobiliyle evlere alkol satışı yapan büfeci suçüstü yakalandı - Son Dakika

DÜZCE'de, yasak olmasına rağmen gece saatlerinde otomobille evlere alkol satışı yapan bir büfe sahibi suçüstü yakalandı. 156 şişe içki ile otomobile el konulurken, büfe sahibine 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.

Düzce'de polis, büfe sahibi O.U.'nun otomobiliyle yasak olmasına rağmen 21.00'den sonra evlere alkol satışı yaptığı ihbarını aldı. Otomobili takibe alan polis ekipleri, Kalıcı Konutlar bölgesinde evlere servis yapan O.U.'yu suçüstü yakaladı. Araçta bulunan 156 şişe alkole el konulurken otomobil ise trafikten menedildi. Büfe sahibi O.U.'ya 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.