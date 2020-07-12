Otomobiliyle hamile kadına çarpıp kaçtı - Son Dakika

Otomobiliyle hamile kadına çarpıp kaçtı

Otomobiliyle hamile kadına çarpıp kaçtı Esenyurt'ta hastane kontrolünden dönen hamile kadına araba çarptı.

Otomobiliyle hamile kadına çarpıp kaçtı

Son Dakika: Türkiye'de 12 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1012 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu

İSTANBUL - Esenyurt'ta hastane kontrolünden dönen hamile kadına araba çarptı. Kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, o esnada bölgeden geçen Esenyurt Belediye başkanı da talihsiz kadınla yakından ilgilendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyur'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Esenyurt Devlet Hastanesi'nde kontrole giden Yıldız Yılmaz isimli bir kadına eve dönüşü sırasında otomobil çarptı. Hamile olan Yılmaz'a çarpan sürücü, araçtan inip bir süre kadına baktıktan sonra, olay yerinden uzaklaştı. O esnada olay yerine yakın bir yerde olan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, hemen kadının yanına gitti. Bozkurt ve ekibi yaralı kadınla yakından ilgilendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Esenyurt, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 13:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Otomobiliyle hamile kadına çarpıp kaçtı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:45 Son Dakika: Türkiye'de 12 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1012 yeni vaka tespit edildi 19:43 Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı 19:30 Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu 19:26 Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 17:58 200 milyonluk vurgunla suçlanan kuyumculardan 3'üncüsü de yakalandı 17:43 Süper Lig'de kritik maç başladı! Canlı anlatım 17:33 Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı 17:05 Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı 16:47 Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:33 Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti 16:08 Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı 16:08 Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı 16:04 New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
Son Dakika: Türkiye'de 12 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1012 yeni vaka tespit edildi
19:45
Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı
19:43
Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu
19:30
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:26
200 milyonluk vurgunla suçlanan kuyumculardan 3'üncüsü de yakalandı
17:58
Süper Lig'de kritik maç başladı! Canlı anlatım
17:43
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
17:33
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
17:05
Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü
16:47
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
16:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 20:08:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobiliyle hamile kadına çarpıp kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]