OTOMOBİLİYLE HIZ YAPTI, ÇIKAN KAVGADA ARKADAŞLARIYLA YARALANDI - Son Dakika

MERSİN'in Tarsus ilçesinde otomobiliyle hız yaptığı gerekçesiyle geçtiği sokakta iki kişi tarafından uyarılan M.K. (30), bıçak ve av tüfeğinin kullanıldığı kavgada iki arkadaşıyla birlikte yaralandı. Olayın ardından kaçan saldırganlar, yakalandı.

Olay, ilçeye bağlı Akşemsettin Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kısıtlamada sokağa çıkan ve otomobiliyle bir sokaktan hızla geçen M.K. (30), civarda oturan Y.S. (20) ve D.S. (18), tarafından uyarıldı. M.K., bir süre tartıştıktan sonra yakınlardaki arkadaşları A.H.K. (23) ve M.F.A.'nın yanına gitti. Peşinden giden Y.S. ve D.S. ile M.K., A.H.K. ve M.F.A., arasında tartışma çıktı.

3 ARKADAŞ YARALANDI

Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Av tüfeği ve bıçağın kullanıldığı kavgada A.H.K. bacak ve omzundan, M.F.A. göğsünden ve M.K. ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra firar eden Y. S. ve D.S., polis tarafından kullandıkları av tüfeği ve 'sustalı' olarak tabir edilen bıçakla birlikte yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.