Otomobiliyle iş yerine giren sürücü öldü - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobiliyle bir iş yerine giren sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yavuz Yılmaz'ın (53) kullandığı 07 TT 132 plakalı otomobil, Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesi'nde kontrolden çıkarak bisiklet tamir dükkanına girdi.

Kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Direksiyon başında kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bu arada, otomobilin yoldan çıkarak iş yerine çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.