OTOMOBİLİYLE KALDIRIMA ÇARPAN SAĞLIK GÖREVLİSİ YARALANDI - Son Dakika

OTOMOBİLİYLE KALDIRIMA ÇARPAN SAĞLIK GÖREVLİSİ YARALANDI

Tuzla'da özel bir hastanede çalışan sağlık görevlisi kadın aracıyla evine giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı.

Tuzla'da özel bir hastanede çalışan sağlık görevlisi kadın aracıyla evine giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Araçta sıkışan sürücü itfiaye ekipleri tarafından çıkarılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza saat 08.45 sıralarında Kaza saat 08.45 sıralarında Aydınlı Mahallesi Gürpınar Caddesi'nde meydana geldi. Özel bir hastanede sağlık görevlisi olarak çalışan Tuğba K. mesai bitimi evine doğru giderken bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarparak durabildi. Çarpmamın şiddetiyle araçta sıkışan sürücüyü gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yaralı sürücüyü kurtararak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı sağlık çalışanın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor. Görüntü dökümü Görüntü dökümü -------------------- -------------------- -Kaza yapan aracın görüntüsü -Kaza yapan aracın görüntüsü - İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü -İtfaiyenin kumlama çalışması -İtfaiyenin kumlama çalışması -Görgü tanığı röp -Görgü tanığı röp -Genel ve detay görüntüler -Genel ve detay görüntüler

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Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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