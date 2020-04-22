OTOMOBİLİYLE KALDIRIMA ÇARPAN SAĞLIK GÖREVLİSİ YARALANDI - Son Dakika

Tuzla'da özel bir hastanede çalışan sağlık görevlisi kadın aracıyla evine giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Araçta sıkışan sürücü itfiaye ekipleri tarafından çıkarılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza saat 08.45 sıralarında Aydınlı Mahallesi Gürpınar Caddesi'nde meydana geldi. Özel bir hastanede sağlık görevlisi olarak çalışan Tuğba K. mesai bitimi evine doğru giderken bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarparak durabildi. Çarpmamın şiddetiyle araçta sıkışan sürücüyü gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yaralı sürücüyü kurtararak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı sağlık çalışanın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.