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OTOMOBİLİYLE KALDIRIMDAKİ 4 KİŞİYE ÇARPTI, ARACI BIRAKIP KAÇTI - Son Dakika

OTOMOBİLİYLE KALDIRIMDAKİ 4 KİŞİYE ÇARPTI, ARACI BIRAKIP KAÇTI

13.08.2021 19:14

ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen 4 yayaya çarptı.

ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen 4 yayaya çarptı. Otomobilin sürücüsü aracı terk edip kaçarken, yaralanan 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 02 AN 007 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırımda yürüyen Gazi Ekinci, Enes Yardım, Faruk Fidan ve Ferhat Varol'a çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü aracı terk edip kaçarken, yaralılar ise ihbarla gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan sürücünün kimliğini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı.

OTOMOBİLİYLE KALDIRIMDAKİ 4 KİŞİYE ÇARPTI, ARACI BIRAKIP KAÇTI
OTOMOBİLİYLE KALDIRIMDAKİ 4 KİŞİYE ÇARPTI, ARACI BIRAKIP KAÇTI
OTOMOBİLİYLE KALDIRIMDAKİ 4 KİŞİYE ÇARPTI, ARACI BIRAKIP KAÇTI
OTOMOBİLİYLE KALDIRIMDAKİ 4 KİŞİYE ÇARPTI, ARACI BIRAKIP KAÇTI

Yeşilyurt, Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTOMOBİLİYLE KALDIRIMDAKİ 4 KİŞİYE ÇARPTI, ARACI BIRAKIP KAÇTI - Son Dakika


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