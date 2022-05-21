Otomobiliyle kanala uçan bekçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Otomobiliyle kanala uçan bekçi hayatını kaybetti

21.05.2022 12:32
Otomobiliyle kanala uçan bekçi hayatını kaybetti

Mersin'in Silifke ilçesinde kullandığı otomobille kanala uçan bekçi, hayatını kaybetti.

Mersin'in Silifke ilçesinde kullandığı otomobille kanala uçan bekçi, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Silifke ilçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan bekçi Serhan Topal, Sayağzı Mahallesi Kanal Caddesinde üzerinde kullandığı aracının kontrolünü kaybederek, sulama kanalına uçtu. Kazada ağır yaralanan Topal, aracın içinde hayatını kaybetti. Olayın ardından bekçinin cansız bedenini sulama kanalının içinde bulunan otomobilden çıkarmak için Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma yapan ekipler, Topal'ın cansız bedenini bulunduğu yerden çıkardı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Silifke, Mersin, Bekçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobiliyle kanala uçan bekçi hayatını kaybetti - Son Dakika


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