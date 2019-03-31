Son Dakika Haberleri: Otomobiliyle Karda Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı

Otomobiliyle Karda Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı

1 saat önce

NİĞDE'de kar yağışı nedeniyle otomobiliyle yolda mahsur kalan Ufuk Atalay, kurtarıldı.

Otomobiliyle Karda Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı, System.String[]
NİĞDE'de kar yağışı nedeniyle otomobiliyle yolda mahsur kalan Ufuk Atalay, kurtarıldı.

Merkeze bağlı Yıldıztepe beldesine giden Ufuk Atalay yönetimindeki otomobil, saat 03.00 sıralarında Pınarcık Köyü yakınlarında karla birlikte yumuşayan toprağa saplandı. Atalay, cep telefonuyla jandarmayı arayıp, yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Ufuk Atalay'ı mahsur kaldığı yerden kurtardı.

- Niğde

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:48 Kaynak: DHA

Niğde, Ufuk Atalay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobil, Önce Çöp Konteynerine, Ardından Elektrik Direğine Çarptı: 2 Yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oy Kullanacağı Okulun Yanında İnanılmaz Kaza Son Dakika! Suriye'de Türk Askerlerine Saldırı: 1 Şehit, 1 Yaralı MHP Lideri Devlet Bahçeli Tek Cümlelik Oy Açıklaması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 13:00:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobiliyle Karda Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]