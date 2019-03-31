Otomobiliyle Karda Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı
1 saat önce
NİĞDE'de kar yağışı nedeniyle otomobiliyle yolda mahsur kalan Ufuk Atalay, kurtarıldı.
NİĞDE'de kar yağışı nedeniyle otomobiliyle yolda mahsur kalan Ufuk Atalay
, kurtarıldı.
Merkeze bağlı Yıldıztepe
beldesine giden Ufuk Atalay yönetimindeki otomobil, saat 03.00 sıralarında Pınarcık Köyü yakınlarında karla birlikte yumuşayan toprağa saplandı. Atalay, cep telefonuyla jandarmayı arayıp, yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye AFAD
, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Ufuk Atalay'ı mahsur kaldığı yerden kurtardı.
- Niğde
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:48 Kaynak: DHA
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