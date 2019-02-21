Son Dakika Haberleri: Otomobiliyle Kaza Yapan Funda, Kurtarılamadı

Otomobiliyle Kaza Yapan Funda, Kurtarılamadı

1 saat önce

İbrahim DANIŞ / TORBALI (İzmir), DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde, yol kenarındaki ağaca çarpıp, savrulduktan sonra başka bir otomobile çarpan otomobilin sürücüsü Funda Bayraktar (37) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Otomobiliyle Kaza Yapan Funda, Kurtarılamadı, System.String[]
İbrahim DANIŞ/ TORBALI (İzmir), DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde, yol kenarındaki ağaca çarpıp,  savrulduktan sonra başka bir otomobile çarpan otomobilin sürücüsü Funda Bayraktar (37) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Beraberinde bulunan 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında, İzmir- Aydın Karayolu üzerindeki Yazıbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Torbalı'dan İzmir yönüne giden Funda Bayraktar, kullandığı 35 CLR 84 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce yol kenarındaki bir ağaca çarpan otomobil, ardından sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen başka bir otomobile çarptı. Kazada sürücü Funda Bayraktar ile beraberinde bulunan Dilek Mut ve oğlu Kadir Mut yaralandı. Diğer araç sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Ancak Funda Bayraktar, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. 2 yaralının sağlık durumlarının iyi  olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:57 Kaynak: DHA

DHA, Torbalı, İzmir, 3. Sayfa
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