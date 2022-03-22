Otomobiliyle kaza yapan sürücü yardım istemek için gittiği sanayide öldü - Son Dakika
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Otomobiliyle kaza yapan sürücü yardım istemek için gittiği sanayide öldü

22.03.2022 14:45
Otomobiliyle kaza yapan sürücü yardım istemek için gittiği sanayide öldü

Samsun'un Ladik ilçesinde, devrilen otomobilin sürücüsünün, yardım istemek amacıyla gittiği sanayi sitesinde hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Samsun'un Ladik ilçesinde, devrilen otomobilin sürücüsünün, yardım istemek amacıyla gittiği sanayi sitesinde hayatını kaybettiği öne sürüldü.

İddiaya göre, önceki gün saat 23.00 sıralarında Ladik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.B'nin (62) trafik kazası sonucu sanayi sitesinde hayatını kaybettiği yönünde jandarmaya ihbarda bulundu.

Yapılan araştırmada, kullandığı 55 BCD 57 plakalı otomobil Ahmetsaray Mahallesi'nde tarlaya devrilen E.B'nin, yanında bulunan M.S.G. (33) ile araçtan inerek yardım istemek amacıyla Ladik Sanayi Sitesi'ne gittikleri, bu sırada E.B'nin rahatsızlandığı belirlendi.

M.S.G'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.B'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

E.B'nin cesedi, otopsi amacıyla Ladik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili Ladik Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Samsun, Ladik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobiliyle kaza yapan sürücü yardım istemek için gittiği sanayide öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobiliyle kaza yapan sürücü yardım istemek için gittiği sanayide öldü - Son Dakika
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