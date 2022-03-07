Otomobiliyle kediye çarpan sürücü gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Otomobiliyle kediye çarpan sürücü gözyaşlarına boğuldu

07.03.2022 10:27

Ataşehir'de aracıyla seyir halinde olan sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan kediye çarptı.

Ataşehir'de aracıyla seyir halinde olan sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan kediye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan kedi kaçarak uzaklaşırken, araç sürücüsü kadın ise gözyaşlarına boğuldu.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Ataşehir'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 AGC 425 plakalı Wolksvagen markalı otomobil sürücüsü, cadde üzerinde seyir halinde olduğu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan kediye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan hayvan, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Aracından inerek çarptığı kediyi veterinere götürmek isteyen kadın sürücü ise hayvanı göremeyince gözyaşlarına boğuldu. Çarptığı kediyi bulmak için çevrede arama yapan kadına vatandaşlar destek oldu. Uzun süren aramalar sonrası yaralı hayvana ulaşamayan kadın aracına binerek olay yerinden gözyaşları içinde uzaklaştı.

(Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik/ İHA)

Otomobiliyle kediye çarpan sürücü gözyaşlarına boğuldu
Otomobiliyle kediye çarpan sürücü gözyaşlarına boğuldu
Otomobiliyle kediye çarpan sürücü gözyaşlarına boğuldu
Otomobiliyle kediye çarpan sürücü gözyaşlarına boğuldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Otomobiliyle kediye çarpan sürücü gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobiliyle kediye çarpan sürücü gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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