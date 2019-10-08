Son Dakika Haberleri: Otomobiliyle köpeği ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
Son Dakika 3. Sayfa Otomobiliyle köpeği ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Otomobiliyle köpeği ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

6 dakika önce

Ümraniye'de aracıyla seyir halinde olan sürücü, yolda uyuyan köpeği göz göre göre ezdi.

Otomobiliyle köpeği ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti, System.String[]

Ümraniye'de aracıyla seyir halinde olan sürücü, yolda uyuyan köpeği göz göre göre ezdi. Sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken köpek acı içerisinde koşarak kaçtı. Şahsın uyuyan köpeği aracıyla ezdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, geçtiğimiz gün Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre aracıyla seyir halinde olan sürücü yolda uyuyan köpeğin üzerinden geçerek ezilmesine sebep oldu. Aracın altında ezilerek sürüklenen köpek daha sonra can havliyle koşarak kaçtı. Sürücü ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Mahalleli tarafından veterinere götürülen köpeğin kurtarılamadığı öğrenildi.


Sürücünün yerde uyuyan köpeği ezdiği anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde köpek yerde yattığı sırada üzerinden araç geçiyor, aracın altından çıkan köpek can havliyle kaçıyor. - İSTANBUL

Ümraniye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


6 yavrusu yangında telef olan köpek, olay yerinden ayrılmadı
Zehirledikleri sokak köpeğini poşet içinde ölüme terk ettiler Boşanma aşamasındaki eşinin evine giden şahıs reddedilince kendini camdan attı Karısını otobüs durağında bıçaklayan adam ölmesi için yanına kimseyi yaklaştırmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 12:25:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobiliyle köpeği ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]