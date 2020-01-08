Otomobiliyle köpeği ezerek ölümüne neden olan sürücü hakkında adli süreç başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobiliyle köpeği ezerek ölümüne neden olan sürücü hakkında adli süreç başlatıldı - Son Dakika

Otomobiliyle köpeği ezerek ölümüne neden olan sürücü hakkında adli süreç başlatıldı

6 saat önce

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde otomobiliyle bir köpeği ezerek ölümüne neden olan sürücüyle ilgili adli süreç başlatıldığı bildirildi.

Otomobiliyle köpeği ezerek ölümüne neden olan sürücü hakkında adli süreç başlatıldı, System.String[]

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde otomobiliyle bir köpeği ezerek ölümüne neden olan sürücüyle ilgili adli süreç başlatıldığı bildirildi.

Büyükorhan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, 5 Ocak'ta bir vatandaşın, kendisine ait köpeğin bir otomobil tarafından ezilerek öldürüldüğü şikayeti üzerine İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince çalışma yürütüldüğü duyuruldu.

Köpeği ezen otomobilin plakası ve sürücüsünün kimliğinin belirlendiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilmek suretiyle adli süreç başlatılmış, idari olarak da sürücüye 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca cezai müeyyide uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Büyükorhan, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:56 Kaynak: AA
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