Otomobiliyle makas atan sürücü, motosiklet ile yaya kadınlara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı (2) - Son Dakika

Otomobiliyle makas atan sürücü, motosiklet ile yaya kadınlara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı (2)
20.03.2021 19:37
KİMLİKLERİ BELİRLENDİAntalya'da makas attığı öne sürülen otomobil sürücüsünün, önce motosiklete, ardından da kaldırımda yürüyen 2 kadına çarptığı kazada yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü ile yaralananların kimliği belirlendi.
KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Antalya'da makas attığı öne sürülen otomobil sürücüsünün, önce motosiklete, ardından da kaldırımda yürüyen 2 kadına çarptığı kazada yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü ile yaralananların kimliği belirlendi. Kazada ölen motosikletlinin Hakkı Kök olduğu tespit edildi. Yaralananların ise otomobil sürücüsü Evren Y. ile yayalar Katerina Kaya ve Ayşe Menis olduğu öğrenildi.
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