Otomobiliyle makas atan sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

Otomobiliyle makas atan sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada

20.12.2020 11:11
Otomobiliyle makas atan sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada, System.String[]

BURSA'da, sürücüsünün Sanayi Caddesi'nde makas atarak ilerlediği otomobil, bir başka sürücü tarafından görüntülendi.

BURSA'da, sürücüsünün Sanayi Caddesi'nde makas atarak ilerlediği otomobil, bir başka sürücü tarafından görüntülendi.

Merkez Osmangazi ilçesinde, kentin en işlek caddelerinden biri olan ve kent merkezine seyahat eden sürücülerin yoğunlukla kullandığı Sanayi Caddesi'nde, bir sürücünün otomobiliyle makas atarak ilerlemesi dikkat çekti. Orta şeritten önce sol şeride geçen ardından, yeniden orta şeride dönerek diğer aracın önüne gelen otomobilini sürücüsü, bir kez daha sağ şeride geçip diğer otomobilleri geride bıraktı. Hızla şerit değiştiren otomobile çarpmamak için diğer sürücüler ise hızlarını düşürmek zorunda kaldı. Trafiğin yoğun olduğu anda makas atan, kural ihlali yapan otomobil sürücüsü, daha sonra gözden kayboldu. Trafikte yaşanan bu anları ise bir başka sürücü, cep telefonu ile kaydetti.


Otomobiliyle makas atan sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada
Otomobiliyle makas atan sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada
Otomobiliyle makas atan sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada

Osmangazi, Otomobil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobiliyle makas atan sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika


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