Otomobiliyle makas atan sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada (2) - Son Dakika

Otomobiliyle makas atan sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada (2)
20.12.2020 18:14
SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİBursa'da, merkez Osmangazi ilçesi, Sanayi Caddesi üzerinde makas atarak ilerleyen otomobilin görüntülerinin, sosyal medyada yer almasının ardından polis ekipleri harekete geçti.
SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ
Bursa'da, merkez Osmangazi ilçesi, Sanayi Caddesi üzerinde makas atarak ilerleyen otomobilin görüntülerinin, sosyal medyada yer almasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, iki otomobilin yarış halinde olduğunu belirledi.
Otomobillerin sürücüleri tespit edilirken, C.V.'ye makas atarak ilerlemesinden dolayı 1228 lira cezai işlem uygulandı. Tespit edilen bir diğer sürücü R.A.'ya da makas atarak gerçekleştirdiği trafik ihlali nedeniyle 1228 lira ve ehliyetsiz araç kullanması sebebiyle de 2 bin 473 lira ceza kesildi.
Ekipler tarafından, iki sürücüye toplam 4 bin 929 lira cezai işlem uygulandı.
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