Otomobiliyle makas atan sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada (2) - Son Dakika

SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

Bursa'da, merkez Osmangazi ilçesi, Sanayi Caddesi üzerinde makas atarak ilerleyen otomobilin görüntülerinin, sosyal medyada yer almasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, iki otomobilin yarış halinde olduğunu belirledi.

Otomobillerin sürücüleri tespit edilirken, C.V.'ye makas atarak ilerlemesinden dolayı 1228 lira cezai işlem uygulandı. Tespit edilen bir diğer sürücü R.A.'ya da makas atarak gerçekleştirdiği trafik ihlali nedeniyle 1228 lira ve ehliyetsiz araç kullanması sebebiyle de 2 bin 473 lira ceza kesildi.

Ekipler tarafından, iki sürücüye toplam 4 bin 929 lira cezai işlem uygulandı.