Son dakika... OTOMOBİLİYLE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE VE DİREĞE ÇARPTI; SIKIŞTIĞI ARACINDAN İTFAİYE... - Son Dakika

Son dakika... OTOMOBİLİYLE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE VE DİREĞE ÇARPTI; SIKIŞTIĞI ARACINDAN İTFAİYE...

09.10.2020 03:04
Son dakika... OTOMOBİLİYLE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE VE DİREĞE ÇARPTI; SIKIŞTIĞI ARACINDAN İTFAİYE..., System.String[]

Son dakika haberi... OTOMOBİLİYLE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE VE DİREĞE ÇARPTI; SIKIŞTIĞI ARACINDAN İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI Esenyurt'ta gece saatlerinde sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aydınlatma direği ile park halindeki bir otomobile çarptı.

OTOMOBİLİYLE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE VE DİREĞE ÇARPTI; SIKIŞTIĞI ARACINDAN İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Esenyurt'ta gece saatlerinde sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aydınlatma direği ile park halindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki araç dükkana girerken, kazaya neden olan otomobil ise savrularak durdu. Kaza sonrası otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
Kaza Esenyurt, Namık Kemal Mahallesinde gece saat 01.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 DGC 466 plakalı otomobili kullanan Emre Kup isimli sürücü Doğan Araslı Bulvarı üzerinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direği ile park halinde duran bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki araç bir börek dükkanına girerken, kazaya neden olan otomobil ise savrularak durdu. Kaza sonrası börek dükkanında maddi hasar meydana gelirken, otomobil sürücüsü Kup ise araçta sıkıştı. Yoldan geçen vatandaşlar sürücünün yardımına koşarken; durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri de yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya her iki otomobil de çekiciler yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza sonrası yaşananlar vatandaşların çektikleri cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde kaza sonrası mahalle sakinlerinin araçta sıkışan sürücüye yardıma koştuğu görüldü.
Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi

- İstanbul
Son dakika... OTOMOBİLİYLE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE VE DİREĞE ÇARPTI; SIKIŞTIĞI ARACINDAN İTFAİYE...
Son dakika... OTOMOBİLİYLE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE VE DİREĞE ÇARPTI; SIKIŞTIĞI ARACINDAN İTFAİYE...
Son dakika... OTOMOBİLİYLE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE VE DİREĞE ÇARPTI; SIKIŞTIĞI ARACINDAN İTFAİYE...
Son dakika... OTOMOBİLİYLE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE VE DİREĞE ÇARPTI; SIKIŞTIĞI ARACINDAN İTFAİYE...
Son dakika... OTOMOBİLİYLE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE VE DİREĞE ÇARPTI; SIKIŞTIĞI ARACINDAN İTFAİYE...

Otomobil, Esenyurt, İtfaiye, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... OTOMOBİLİYLE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE VE DİREĞE ÇARPTI; SIKIŞTIĞI ARACINDAN İTFAİYE... - Son Dakika

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