Otomobiliyle refüje çarpan 73 yaşındaki sürücü yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobiliyle refüje çarpan 73 yaşındaki sürücü yaralandı - Son Dakika

Otomobiliyle refüje çarpan 73 yaşındaki sürücü yaralandı

7 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobiliyle orta refüje çarpan 73 yaşındaki sürücü yaralandı.

Otomobiliyle refüje çarpan 73 yaşındaki sürücü yaralandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobiliyle orta refüje çarpan 73 yaşındaki sürücü yaralandı.


Kaza, Hayrabolu Caddesi üzeri Anadolu Lisesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı seyreden Hüseyin Y. (73) yönetimindeki 06 YD 122 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki orta refüje çarptı.


Kazada yaralanan yaşlı adam, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Cana bir şey gelmesin


O sırada yoldan geçen Kadir Gezek isimli bir vatandaş, "Kaza yapan aracı görünce korktum. Umarım şoför abimizde bir şey yoktur. Mala gelen gelsin ama cana bir şey gelmesin" diyerek tesellide bulundu. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:04 Kaynak: İHA
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