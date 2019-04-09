Son Dakika Haberleri: Otomobiliyle Şarampole Yuvarlanan Amatör Futbolcu Ağır Yaralandı

Otomobiliyle Şarampole Yuvarlanan Amatör Futbolcu Ağır Yaralandı

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü amatör futbolcu Özkan Şimşek (23) ağır yaralandı.

Otomobiliyle Şarampole Yuvarlanan Amatör Futbolcu Ağır Yaralandı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde şarampole yuvarlanan  otomobilin sürücüsü amatör futbolcu Özkan Şimşek (23) ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İnegöl- Bursa yolunda meydana geldi. İnegöl Gençlergücü Spor Kulübü'nün forvet oyuncusu Özkan Şimşek (23) yönetimindeki 16 SDN 93 plakası otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, otomobil hurdaya dönerken, Şimşek ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan Şimşek,  Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ameliyata alınan genç futbolcunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:52 Kaynak: DHA
İnegöl, Bursa, Güncel
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