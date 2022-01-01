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Otomobiliyle sitenin duvarına giren alkollü sürücü: "Salakça bir hata yaptım. Özür diliyorum" - Son Dakika

Otomobiliyle sitenin duvarına giren alkollü sürücü: "Salakça bir hata yaptım. Özür diliyorum"

01.01.2022 10:45

Otomobiliyle sitenin duvarına giren alkollü sürücü: "Salakça bir hata yaptım. Özür diliyorum" Yeni yılın ilk saati dolmadan otomobiliyle duvara çarparak giren kadın sürücü, özür üstüne özür diledi Sürücü D. A. : "Şartların üstünde alkollüyüm.

Otomobiliyle sitenin duvarına giren alkollü sürücü: "Salakça bir hata yaptım. Özür diliyorum"

Yeni yılın ilk saati dolmadan otomobiliyle duvara çarparak giren kadın sürücü, özür üstüne özür diledi

Sürücü D. A. : "Şartların üstünde alkollüyüm. Alkol aldığım sürece her türlü hatayı df

ANTALYA - Antalya'da yeni yılın ilk saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, otomobiliyle bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada sürücü yaralanmazken, duvarda hasar oluştu. Polisin kontrolünde 3.01 alkollü çıkan sürücü özür üstüne özür dileyerek, "Alkol aldığım sürece her türlü hatayı kabul ediyorum" dedi.

Kaza dün gece 00.45 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2236 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden D. A.'nın kullandığı otomobil, önce kaldırıma ardından bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Sürücü D. A. kazayı yara almadan atlatırken, duvarda hasar oluştu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde D. A.'nın 3.01 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Özür üstüne özür diledi

Yaptığının bir hata olduğunu belirten D.A, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ben alkollüyüm. Kabul ediyorum. Şartların üstünde alkollüyüm. Benim hatam ve çok çok özür diliyorum. Duvara ben çarpmadım. Ama her ne olduysa oldu, benim hatam. Alkol aldığım sürece her türlü hatayı kabul ediyorum. Çok özür diliyorum, bir daha olmayacak. Zaten ehliyetimi teslim ediyorum. Bir hata yaptım, olmaması gerekiyordu, çok özür diliyorum" dedi.

Sürücüye bin 825 lira para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay el konuldu.

Otomobiliyle sitenin duvarına giren alkollü sürücü: Salakça bir hata yaptım. Özür diliyorum
Otomobiliyle sitenin duvarına giren alkollü sürücü: Salakça bir hata yaptım. Özür diliyorum
Otomobiliyle sitenin duvarına giren alkollü sürücü: Salakça bir hata yaptım. Özür diliyorum

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Antalya, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobiliyle sitenin duvarına giren alkollü sürücü: 'Salakça bir hata yaptım. Özür diliyorum' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobiliyle sitenin duvarına giren alkollü sürücü: "Salakça bir hata yaptım. Özür diliyorum" - Son Dakika
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