Otomobiliyle sulama kanalına uçan mahalle bekçisi yaşamını yitirdi

MERSİN'de, sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü mahalle bekçisi Serhan Topal (32), hayatını kaybetti.

Kaza, Silifke ilçesi Soygazi Mahallesi Kanal Caddesi'nde meydana geldi. Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli mahalle bekçisi Serhan Topal'ın kontrolünü kaybettiği otomobili kanala uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla Topal'ın araçtan cansız bedeni çıkarıldı. Serhan Topal'ın cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.