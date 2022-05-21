Otomobiliyle sulama kanalına uçan mahalle bekçisi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Otomobiliyle sulama kanalına uçan mahalle bekçisi yaşamını yitirdi

21.05.2022 13:05
Otomobiliyle sulama kanalına uçan mahalle bekçisi yaşamını yitirdi

MERSİN'de, sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü mahalle bekçisi Serhan Topal (32), hayatını kaybetti.

MERSİN'de, sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü mahalle bekçisi Serhan Topal (32), hayatını kaybetti.

Kaza, Silifke ilçesi Soygazi Mahallesi Kanal Caddesi'nde meydana geldi. Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli mahalle bekçisi Serhan Topal'ın kontrolünü kaybettiği otomobili kanala uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla Topal'ın araçtan cansız bedeni çıkarıldı. Serhan Topal'ın cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.


Otomobiliyle sulama kanalına uçan mahalle bekçisi yaşamını yitirdi
Otomobiliyle sulama kanalına uçan mahalle bekçisi yaşamını yitirdi
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Kaza yapan araçta dili boğazına kaçan sürücüyü itfaiye amiri yaşama tutundurdu Kaza yapan araçta dili boğazına kaçan sürücüyü itfaiye amiri yaşama tutundurdu
Kaynak: DHA

Hisarcık, Silifke, İtfaiye, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobiliyle sulama kanalına uçan mahalle bekçisi yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobiliyle sulama kanalına uçan mahalle bekçisi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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