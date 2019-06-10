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Otomobiliyle takip ettiği motosikletliye çarptığı iddiası

1 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kazaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle takip ettiği motosikletliye çarparak 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan sürücü serbest bırakıldı.

Otomobiliyle takip ettiği motosikletliye çarptığı iddiası, System.String[]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kazaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle takip ettiği motosikletliye çarparak 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan sürücü serbest bırakıldı.
İddiaya göre, C.K'nin (13) kullandığı plakasız motosiklet, Akköy Mahallesi girişindeki kontrolsüz kavşakta F.A. idaresindeki 80 AAT 560 plakalı otomobile çarptı. F.A. da motosikletliyi takip etmeye başladı.
Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından F.A, Taşocağı mevkisinde otomobiliyle motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü C.K. ile yanındaki A.R.G. (15) yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü ise jandarmadaki ifadesi sonrası savcılık talimatıyla salıverildi.
Bu arada otomobil sürücüsünün motosikletliyi takip ettiği anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

"Resmen şikayetçi olduk"
Motosiklet sürücüsünün babası Davut K, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaza yerinde gittiğinde oğlunun otomobil sürücüsünün çarpması sonucunda yaralandığını öğrendiğini anlatarak, "Bir anlık kızgınlıkla kazaya sebebiyet vererek birisini yaralaması çok utanç verici. Çocuklarımızı kovalamış. Köyde gezmedik sokak kalmamış. Canına resmen kastetmek istemiş. Şikayetçi olduk." diye konuştu.
C.K. de otomobilin kendilerini uzun süre çarpmak için kovaladığını ve daha sonra kazanın meydana geldiğini öne sürdü.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 11:49 Kaynak: AA
Motosiklet, Pamukkale, Denizli, Güncel
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