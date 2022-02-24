Otomobiliyle TIR'ın dorsesine çarpan fizyoterapist yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Otomobiliyle TIR'ın dorsesine çarpan fizyoterapist yaşamını yitirdi

24.02.2022 14:10
Otomobiliyle TIR'ın dorsesine çarpan fizyoterapist yaşamını yitirdi

MUĞLA'da, park halindeki TIR'ın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü Cem Acıelma (35) yaşamını yitirdi.

MUĞLA'da, park halindeki TIR'ın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü Cem Acıelma (35) yaşamını yitirdi. Milas Belediyespor Kulübü'nde fizyoterapist olarak görev yapan Acıelma'nın ölümü yakınlarını yasa boğdu.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Milas ilçesinde, Milas- Bafa kara yolunda meydana geldi. Milas'tan İzmir yönüne giden Cem Acıelma'nın direksiyon kontrolünü yitirdiği 48 KC 043 plakalı otomobil yol kenarında park halinde bulunan TIR'ın dorsesine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi araçta sıkışan evli ve 1 çocuk babası Acıelma'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.Sıkıştığı yerden çıkarılan Cem Acıelma'nın cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Acıelma'nın Milas Belediyespor Kulübü'nde fizyoterapist olarak görev yaptığı belirtildi.


Otomobiliyle TIR'ın dorsesine çarpan fizyoterapist yaşamını yitirdi
Otomobiliyle TIR'ın dorsesine çarpan fizyoterapist yaşamını yitirdi
Otomobiliyle TIR'ın dorsesine çarpan fizyoterapist yaşamını yitirdi
Otomobiliyle TIR'ın dorsesine çarpan fizyoterapist yaşamını yitirdi
Otomobiliyle TIR'ın dorsesine çarpan fizyoterapist yaşamını yitirdi
Otomobiliyle TIR'ın dorsesine çarpan fizyoterapist yaşamını yitirdi
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Kaynak: DHA

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