Otomobiliyle tıra çarpan sürücü yaşamını yitirdi - Son Dakika

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Otomobiliyle tıra çarpan sürücü yaşamını yitirdi
6 saat önce
Bursa'nın Kestel ilçesinde, seyir halindeki bir tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:18 Kaynak: AA
Bursa'nın Kestel ilçesinde, seyir halindeki bir tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde, Bursa- Ankara kara yolunda Bursa istikametinde seyreden Mustafa Eryılmaz (25) idaresindeki 26 AAH 267 plakalı otomobil, Turanköy Mahallesi'nde, aynı yönde ilerleyen Hüseyin A'nın (40) kullandığı tıra arkadan çarptı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Eryılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Eryılmaz'ın cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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