Otomobiliyle tıra çarpan sürücü yaşamını yitirdi - Son Dakika

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Eryılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde, Bursa- Ankara kara yolunda Bursa istikametinde seyreden Mustafa Eryılmaz (25) idaresindeki 26 AAH 267 plakalı otomobil, Turanköy Mahallesi'nde, aynı yönde ilerleyen Hüseyin A'nın (40) kullandığı tıra arkadan çarptı.

Bursa 'nın Kestel ilçesinde, seyir halindeki bir tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

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