Son Dakika Haberleri: Otomobiliyle uçtuğu bahçeyi savaş alanına çeviren kadın sürücünün kurtarılma anı kamerada
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Otomobiliyle uçtuğu bahçeyi savaş alanına çeviren kadın sürücünün kurtarılma anı kamerada

1 saat önce

Üsküdar'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü yol kenarındaki evlerin bahçesine uçarak burada yaşayan bir köpeğin telef olmasına sebep oldu.

Otomobiliyle uçtuğu bahçeyi savaş alanına çeviren kadın sürücünün kurtarılma anı kamerada, System.String[]

Üsküdar'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü yol kenarındaki evlerin bahçesine uçarak burada yaşayan bir köpeğin telef olmasına sebep oldu. Ortalığı savaş alanına çeviren sürücünün sıkıştığı otomobilden kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.


Üsküdar'daki Küçük Namazgah Caddesi'nin yakınlarındaki bir sokakta otomobiliyle seyir halinde olan sürücü Lütfiye U.(64) direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan evlerin bahçesine uçtu. Bahçe adeta savaş alanına dönerken bahçede yaşayan bir köpek aracın çarpmasıyla telef oldu. Yaralı sürücü ise araç içerisinde sıkıştı. İtfaiyenin müdahalesiyle sıkıştığı otomobilden kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.


Otomobilde sıkışan sürücünün kurtarılma anları cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtarmak için motorlu testere ile aracın parçalarını keserken vatandaşlar da aracın devrilmemesi için yardım ediyor. - İSTANBUL

Üsküdar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:38 Kaynak: İHA
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