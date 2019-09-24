Son Dakika Haberleri: Otomobiliyle uçtuğu bahçeyi savaş alanına çeviren kadın sürücünün kurtarılma anı kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Otomobiliyle uçtuğu bahçeyi savaş alanına çeviren kadın sürücünün kurtarılma anı kamerada

57 dakika önce

Otomobiliyle uçtuğu bahçeyi savaş alanına çeviren kadın sürücünün kurtarılma anı kameradaİSTANBUL - Üsküdar'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü yol kenarındaki evlerin bahçesine uçarak burada yaşayan bir köpeğin telef olmasına sebep oldu.

Otomobiliyle uçtuğu bahçeyi savaş alanına çeviren kadın sürücünün kurtarılma anı kamerada

İSTANBUL - Üsküdar'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü yol kenarındaki evlerin bahçesine uçarak burada yaşayan bir köpeğin telef olmasına sebep oldu. Ortalığı savaş alanına çeviren sürücünün sıkıştığı otomobilden kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar'daki Küçük Namazgah Caddesi'nin yakınlarındaki bir sokakta otomobiliyle seyir halinde olan sürücü Lütfiye U.direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan evlerin bahçesine uçtu. Bahçe adeta savaş alanına dönerken bahçede yaşayan bir köpek aracın çarpmasıyla telef oldu. Yaralı sürücü ise araç içerisinde sıkıştı. İtfaiyenin müdahalesiyle sıkıştığı otomobilden kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Otomobilde sıkışan sürücünün kurtarılma anları cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtarmak için motorlu testere ile aracın parçalarını keserken vatandaşlar da aracın devrilmemesi için yardım ediyor.

Otomobiliyle uçtuğu bahçeyi savaş alanına çeviren kadın sürücünün kurtarılma anı kamerada

Üsküdar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


FIFA resmen açıkladı! İran'da 40 yıllık yasak sona erdi, kadınlar statlarda maç izleyecek
ABD'de talihsiz kadın, üzerine oturan deveden cinsel organını ısırarak kurtuldu Arabanın içinde erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadını, yoldan geçen vatandaş kurtardı Cezayir'de hastanede meydana gelen yangında, 8 bebek hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 11:58:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobiliyle uçtuğu bahçeyi savaş alanına çeviren kadın sürücünün kurtarılma anı kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]