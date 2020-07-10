Otomobiliyle uçuruma yuvarlanan ziraat mühendisi ölümden döndü - Son Dakika

Otomobiliyle uçuruma yuvarlanan ziraat mühendisi ölümden döndü

MANİSA'nın Kula ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 70 metre yükseklikten Gediz Nehri'ne düşen otomobilin sürücüsü ziraat mühendisi Sema Döngel (52), ölümden döndü.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 70 metre yükseklikten Gediz Nehri'ne düşen otomobilin sürücüsü ziraat mühendisi Sema Döngel (52), ölümden döndü. Şans eseri kazayı hafif yaralı olarak atlatan Döngel, sıkıştığı araçtan itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, sabah saatlerinde İzmir- Ankara Karayolu Davala mevkisinde meydana geldi. Manisa'dan Ankara yönüne giden ziraat mühendisi Sema Döngel idaresindeki 45 ABL 522 plakalı otomobil Güvercinlik-Peribacaları virajlarında kontrolden çıkıp takla atarak 70 metrelik uçuruma yuvarlandı. Sıcak hava nedeniyle su seviyesi azalan Gediz Nehri'ne düşerek duran otomobil demir yığına döndü. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İçi yarısına kadar suyla dolan otomobilde sıkışan Döngel, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle kurtarıldı. Kazayı şans eseri hafif yaralı olarak atlatan Döngel'e ilk müdahaleyi sağlık ekipleri olay yerinde yaptı. Sedyeye alınarak zorlukla yola kadar taşınan Döngel, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Gediz Nehri, Manisa, Kula, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 14:18 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobiliyle uçuruma yuvarlanan ziraat mühendisi ölümden döndü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:00 26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim 18:00 Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi 17:31 Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon 17:02 Son Dakika: Danıştay 86 yıllık kararı iptal etti, Erdoğan kararnameyi imzaladı ve Ayasofya resmen cami oldu 16:16 Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti 15:47 Klimalardan yayılan Lejyoner hastalığına dikkat! Koronavirüs ile benzerliği dikkat çekiyor 15:36 Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı 13:11 İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor 12:18 Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı 11:48 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı 11:35 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek 10:18 Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü 09:36 Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi 08:39 Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak 08:25 Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı 24 Temmuz Cuma günü ibadete açıyoruz
20:52
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
20:11
Son Dakika: Türkiye'de 10 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1003 yeni vaka var
19:59
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
19:44
Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi
19:39
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
19:30
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
19:10
Kırmızı bültenle aranan 4 şahıs yakalanarak ülkeye getirildi
18:23
Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler
18:13
Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı
18:02
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 21:01:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobiliyle uçuruma yuvarlanan ziraat mühendisi ölümden döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]