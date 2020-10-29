Otomobiliyle yol kenarındaki duvarının üstüne çıktı - Son Dakika

Otomobiliyle yol kenarındaki duvarının üstüne çıktı
29.10.2020 16:19
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarında duvarın üzerine çıktı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarında duvarın üzerine çıktı.
İlçenin D-010 çevre yolu Düzce istikametinde seyir halinde giden Ferdi D. idaresindeki 34 JV 2367 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvarın üstüne çıktı.
Kazada yaralanan olmazken, otomobilin duvarın üstüne çıktığını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Kaza nedeniyle otomobilde hasar oluştu.
Son Dakika Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'çanta' yanıtı: Yüreğin varsa beraber tartışalım Manchester United, Milan'lı Hakan Çalhanoğlu'na sözleşme önermeyi düşünüyor Çileden çıkan eski halterci, spor salonunu birbirine kattı Son Dakika: Türkiye'den Fransa'daki bıçaklı saldırıya ilişkin ilk açıklama: Şiddetle kınıyoruz Suudi Arabistan'daki Fransız Konsolosluğu'na saldırı: 1 yaralı Otoyolda 9 araç birbirine girdi, 5'i doktor 10 kişi yaralandı Eline aldığı içki kadehiyle trafiğe çıkıp vatandaşlara 'şerefe' diyen sürücüye ceza yağdı Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var