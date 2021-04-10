Otomobille 3 kişiyi yaralayıp, polis memurunu şehit eden sanığın cezası onandı - Son Dakika

ANKARA'nın Akyurt ilçesinde, otomobiliyle 3 kişiye çarpıp yaraladıktan sonra kaçan ve kontrol noktasında polis memuru Mevlüt Metin' (54) çarparak şehit eden Seyit Çamran Kalaycı'ya (30) verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 30,5 yıl hapis cezası, istinaf mahkemesince onandı.

Seyit Çamran Kalaycı, 6 Mayıs 2019 tarihinde Akyurt ilçesi Balıkhisar Mahallesi'nde 06 EF 1423 plakalı otomobiliyle Nesibe Çiçek'e, Saracalar Mahallesi'nde Zeynep Yüksel'e, son olarak da Otonomi 2'nci kapı önünde Ali Yavuz'a çarparak, yaraladı. Art arda yaptığı kazaların ardından kaçarak yoluna devam eden Kalaycı, otomobilini, Ankara Çankırı Yolu Karyağdı mevkiinde kontrol noktasında 'dur' ihtarında bulunan polis memuru Mevlüt Metin'in üzerine sürdü. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru şehit olurken, kaçmaya devam eden Kalaycı, yapılan takip sonunda yakalanarak, gözaltına alındı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 30,5 YIL HAPİSSevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Kalaycı hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Kalaycı, 23 Aralık 2020'deki karar duruşmasında, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 3 kişiyi 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 30,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.İSTİNAF ONADI, DOSYA YARGITAYA GÖNDERİLDİ

Sanık Kalaycı'nın avukatı, müvekkilinin akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde raporu bulunmasına rağmen cezaya çarptırıldığını iddia ederek, dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. Dosyayı inceleyen Ankara Bölge Mahkemesi, verilen kararın hukuka uygun olduğuna hükmederek, cezayı onadı. Onamanın ardından dosya Yargıtay'a gönderildi.