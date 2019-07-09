Otomobille 5 bin 190 uyuşturucu hap sevkiyatı şüphelisi tutuklandı



DENİZLİ'de aracın bagajında valiz içerisine gizlenmiş toplam 5 bin 190 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan piyasaya sürülmek üzere yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceğini ihbarı üzerine harekete geçti. 7 Haziran Pazar günü Buldan- Denizli karayolu üzerinde önlem olan polis, Buldan ilçe çıkışında süphe üzerine bir otomobili durdurdu. Özel eğitimli narkotik köpeği 'Çako' ile yapılan aramada otomobilin bagajındaki valiz içerisine gizlenmiş 5 bin 190 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobildeki M.T. ve A.E., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T., tutuklandı. A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Denizli