Otomobille 50 metreden uçtular: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobille 50 metreden uçtular: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobille 50 metreden uçtular: 2 yaralı

32 dakika önce

Zonguldak'ta kontrolden çıkan bir otomobil 50 metreden şarampole uçtu.

Otomobille 50 metreden uçtular: 2 yaralı, System.String[]

Zonguldak'ta kontrolden çıkan bir otomobil 50 metreden şarampole uçtu. Kazada sürücü ve araçta bulunan yolcu yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, D010 karayolu Zonguldak-Ereğli istikameti 29. kilometrede meydana geldi. Ereğli istikametinden Zonguldak'a seyir halindeki Erol T. idaresindeki 67 TY 808 plakalı otomobil, havanın da yağışlı olması sebebiyle kontrolden çıkarak 50 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada araç takla atarak ters döndü. Araçta sıkışan sürücü Erol T. ve yolcu olarak bulunan Hatice T.'ye olay yerine gelen Kozlu Belediyesi itfaiye ekipleri ilk müdahalede bulundu. Jandarma, Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, AFAD ve 112 acil sağlık ekipleri de olay yerine sevk edildi.


Sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar ambulanslarda ilk müdahale yapılmasının ardından BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak Ereğli, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 06:22 Kaynak: İHA
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