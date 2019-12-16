Otomobille Açık Öğretim bürosuna girdi: 1 ölü, 2 yaralı - Yeniden - Son Dakika

ANTALYA'da, Ender Tuner'in (34) kullandığı otomobil, bariyere ve otomobile çarptıktan sonra Açık Öğretim bürosunun kapısına çarptı. Kazada, büro çalışanı Aslı Orak (37) yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Muayenesinde, kanında alkol çıkmayan Ender Tuner, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün öğlen saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. Ender Tuner yönetimindeki 35 ABS 367 plakalı otomobille alt geçitten geçtiği sırada, aracıyla önce bariyer ve kaldırıma, ardından çöp konteyneri ve otomobile çarptı. Hızını alamayan otomobil, daha sonra Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bürosunun kapısına çarptı. Otomobilin çarptığı 3 kişiden Açık Öğretim bürosu çalışanı Aslı Orak, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Diğer yaralılar İlknur Rukiye Çirik (41) ile kaza anında yoldan geçen Mehmet Ogün Ekşi hastanede tedaviye alındı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kontrol için hastaneye götürülen Ender Tuner'in yapılan muayenesinde, kanında alkol bulunmadığı belirlendi. Tuner, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada yaşamını yitiren Aslı Orak için Uncalı Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye Orak'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Baba Mehmet Ali Orak'ın cenazede güçlükle ayakta durduğu görüldü. Orak'ın yakını olduğu belirtilen kadın ise "Meleğim benim" diyerek, tabuta sarıldı. Aslı Orak'ın cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü Boynuzlukuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.