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Otomobille at arabası çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

35 dakika önce

Isparta'da otomobil ile at arabasının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Otomobille at arabası çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı, System.String[]
Isparta'da otomobil ile at arabasının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Sav Kasabası'nda saat 08.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Çarşı Caddesi üzerinde seyreden Mustafa Yavuz Ö. yönetimindeki 32 AJ 428 plakalı otomobil ile Salih Ala idaresindeki at arabası, 433. Sokak kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle at arabasını kullanan Salih Ala ile yanında yolcu olarak bulunan eşi Şerife Ala yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar ambulansla şehir hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Şerifa Ala'nın durumun ciddi olduğu belirtilirken eşinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:42 Kaynak: İHA
Isparta, 3. Sayfa
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