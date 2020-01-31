Otomobille beton mikseri çarpıştı: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Otomobille beton mikseri çarpıştı: 1 ağır yaralı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobille beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Otomobille beton mikseri çarpıştı: 1 ağır yaralı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobille beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.


Kaza, Konaklı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Salih E. (52) idaresindeki 46 AU 701 plakalı otomobil aynı yönde ilerleyen Kenan A. (42) kullandığı 07 AAG 550 plakalı beton mikserine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil refüjdeki elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı Salih E.'yi ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Salih E.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:11 Kaynak: İHA
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