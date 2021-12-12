Eskişehir'de bir kadına otomobille çarparak ölümüne neden olan sürücü, serbest bırakılmasının ardından tekrar gözaltına alınarak ikinci kez çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay, Karagözler Mahallesi Ziraat Caddesi'nde 5 gün önce meydana geldi. Plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir otomobil cadde kenarında yürüyen 31 yaşındaki Rüveyda Çapa'ya çarptı. Kazanın ardından otomobil kayıplara karıştı. Ağır yaralı olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Rüveyda Çapa, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yapılan incelemelerin ardından kimlikleri tespit edilen otomobil sürücüsü Mustafa Doğukan D. (21) ile araçta bulunan arkadaşı Mehmet Ü. (20), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sürücünün arkadaşı Mehmet Ü. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sürücü Mustafa Doğukan D. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

"Olay yerinden korkup kaçtım"

Kararın ardından yapılan itiraz üzerine şüpheli Mustafa Doğukan D. bugün sabah saatlerinde tekrar gözaltına alınarak ikinci kez adliyeye sevk edildi. Şüpheli Mustafa Doğukan D. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin ilk ifadesinde "Olay yerinden korkup kaçtım" dediği öğrenildi. - ESKİŞEHİR