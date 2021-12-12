Otomobille bir kadının ölümüne yol açtığı öne sürülen şüpheli yeniden gözaltına alındı - Son Dakika

Otomobille bir kadının ölümüne yol açtığı öne sürülen şüpheli yeniden gözaltına alındı

Eskişehir'de bir kadının otomobilin çarpması sonucu ölümüyle ilgili hakkında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılan zanlı yeniden gözaltına alındı.

Eskişehir'de bir kadının otomobilin çarpması sonucu ölümüyle ilgili hakkında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılan zanlı yeniden gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, otomobili kullandığı iddia edilen M.D.D. (21), çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince serbest bırakılmasına yapılan itiraz üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yeniden gözaltına alarak emniyete getirildi. Şüpheli M.D.D'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Karagözler Mahallesi Ziraat Caddesi'nde 7 Aralık'ta otomobilin çarpması sonucu yaralanan Rüveyda Çapa (31), kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 10 Aralık'ta hayatını kaybetmişti. Polis ekiplerince yakalanan şüphelilerden M.Ü. savcılık sorgusunun ardından salıverilmiş, M.D.D. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Son Dakika

Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı

Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar

Daha önce yaptığını yine yaptı! Siyah mini elbisesiyle cama çıktı

Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm

Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır

Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu

Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi

Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var