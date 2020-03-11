Otomobille bisiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobille bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Otomobille bisiklet çarpıştı: 1 yaralı Düzce'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşlı adam ağır yaralandı.

Otomobille bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

DÜZCE - Düzce'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşlı adam ağır yaralandı.

Kaza; öğle saatlerinde Düzce'nin Darıcı Mahallesi 5713 Bulvar üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kent merkezinden yeni otogar istikametine gitmekte olan Yiğitcan M. idaresinde ki 81 AE 014 plakalı otomobil, yol kenarında ilerleyen Mücahit D. (70)2nin kullandığı bisiklete çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yaşlı adam, bisikletinden fırlayarak aracın ön camına düştü. Daha sonra yere savrulan yaşlı adam yerde kaldı. Ağır yaralanan 70 yaşındaki Müğcahit D.'yi gören gördü tanıkları hemen vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri geldi. Kaza sonrası bir süre nabzı duran yaşlı adama sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaparak yeniden hayata döndürdüler. Mücahit D. ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Otomobille bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:00 Kaynak: İHA
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