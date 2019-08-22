Son Dakika Haberleri: Otomobille büyükbaş hayvan hırsızlığı
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Otomobille büyükbaş hayvan hırsızlığı

30 dakika önce

Kahramanmaraş'ta jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçan iki otomobilde çalıntı büyükbaş hayvanlar yakalandı.

Otomobille büyükbaş hayvan hırsızlığı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçan iki otomobilde çalıntı büyükbaş hayvanlar yakalandı.

Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında, O.K. (28) ve U.S. (36) idaresindeki iki otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüleri, kovalama sonucunda yakalandı.

Otomobilleri inceleyen ekipler, araçların arka koltuklarının söküldüğünü ve her birinin içerisinde birer büyükbaş hayvan olduğunu belirledi.

Ekiplerce yapılan araştırmada, hayvanların Çevrepınar Mahallesi meralık alanından çalındığı ve N.K'ye ait olduğu tespit edildi.

Araç sürücüleri gözaltına alınırken hayvanlar da sahibine teslim edildi.

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:04 Kaynak: AA
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