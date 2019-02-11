Son Dakika Haberleri: Otomobille Çarpıp 30 Metre Sürükledi, Dönüp Baktıktan Sonra Kaçtı

Otomobille Çarpıp 30 Metre Sürükledi, Dönüp Baktıktan Sonra Kaçtı

2 gün önce

ANTALYA'da bisikletle işe giden Ahmet Cıvkın'a (38), sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı.

Otomobille Çarpıp 30 Metre Sürükledi, Dönüp Baktıktan Sonra Kaçtı, System.String[]
ANTALYA'da bisikletle işe giden Ahmet Cıvkın'a (38), sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. Cıvkın'ı 30 metre sürükleyen aracın sürücüsü, geri manevra yaparak yaralıyı kontrol ettikten sonra hızla uzaklaştı. Cıvkın, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 07.10'da Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi, Kırçiçeği Caddesi'nde meydana geldi. Kepez Belediyesi'nde şoför olarak çalışan evli ve iki çocuk babası Ahmet Cıvkın, işe gitmek için bisikletiyle yola çıktı. Cadde üzerinde bir süre ilerleyen Cıvkın'a, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. Aracın yaklaşık 30 metre sürüklediği Ahmet Cıvkın ağır yaralandı. Ardından geri manevra yapan sürücü, aracının içinden Cıvkın'a baktıktan sonra kaçtı.

Çevredekiler, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede, Ahmet Cıvkın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, Cıvkın'a çarpan otomobilin olay yerinde kırılan dikiz aynasından ve güvenlik kamerası görüntülerinden sürücüye ulaşmaya çalışıyor.

Ahmet Cıvkın'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:20 Kaynak: DHA

Kepez Belediyesi, Antalya, 3. Sayfa
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