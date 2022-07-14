Otomobille çarpışan ambulans devrildi - Son Dakika
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Otomobille çarpışan ambulans devrildi

14.07.2022 20:19

Olay yeri Devrilen ambulans Trafik ve sağlık ekiplerinin çalışması Kazaya karışan otomobil ANKARA - Etlik Akyurt kavşağında otomobille çarpışan ambulans devrildi.

Olay yeri

Devrilen ambulans

Trafik ve sağlık ekiplerinin çalışması

Kazaya karışan otomobil

ANKARA - Etlik Akyurt kavşağında otomobille çarpışan ambulans devrildi.

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Kaynak: AA

Akyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobille çarpışan ambulans devrildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobille çarpışan ambulans devrildi - Son Dakika
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