Son dakika haberi... Hasta taşıyan ambulans, otomobille çarpışıp devrildi; 5 yaralı - Son Dakika

ÇORUM'da otomobil ile çarpışıp devrilen ambulanstaki hasta ve yakını ile 3 sağlık görevlisi yaralandı. Kaza, mabese kameralarına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Çevre Yolu İskilip kavşağında meydana geldi. Hasta taşıyan Baki Solak yönetimindeki 19 AJ 993 plakalı ambulans, Hasan Şentürk yönetimindeki 19 UF 027 plakalı otomobil ile çarpışıp devrildi. Kazada, ambulansın sürücüsü Solak ile sağlık çalışanları Tevfik Güney ve Hanife Çakal, hasta Hülya K. ve yakını Ali K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.Bu arada kaza, mobese kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otomobille çarpışan ambulansın metrelerce sürüklendiği, çevredekilerin, yaralıların yardıma koştuğu görüldü.