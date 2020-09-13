BURSA Otomobille çarpışan arazi aracının kopan tekerleği başka bir araca çarptı - Son Dakika

Otomobille çarpışan arazi aracının kopan tekerleği başka bir araca çarptı

BURSA'da otomobille çarpışan arazi aracının tekerleği, koparak yaklaşık 100 metre yuvarlandı. Bahçesinde salça yapan bir kişinin üzerinden geçen tekerlek başka bir araca çarptı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi, Eğitim Caddesi'nde meydana geldi. Fatih B.'nin kullandığı 16 LKN 62 plakalı arazi aracı, karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 16 AHN 311 plakalı otomobil ile çarpışarak kaldırıma çıktı. Çarpışmanın şiddetiyle arazi aracının, tekerlerinden biri de araçtan koparak fırladı. Otomobil tekerlerinin 3 katı büyüklüğündeki arazi aracının tekeri, yaklaşık 100 metre yuvarlanırken, evinin bahçesinde salça yapan Ramazan Umut'un başının üzerinden geçip evin önündeki bir araca çarptı. Tekerin çarptığı araçta hasar oluştu.

Bahçede salça yaparken tekerleğin kafasından üzerinden geçmesiyle korku yaşayan ve yara almadan kurtulan Ramazan Umut, "Salça karıştırıyordum. Bir gürültü koptu ve kocaman bir lastik üzerimden geçti, büyük korku yaşadım. Lastik üzerime düşseydi belki de ölmüştüm. Bir anda beni sıyırıp geçti" dedi.

Tekerleği kopan arazi aracının sahibi Fatih B. ise yeşil ışığın yanmasıyla hareket ettiğini dile getirerek, "Bir baktım yukarıdan bir araç üzerime geliyor. Kurtarmak için manevra yaptım, kurtaramadım. Kaldırıma çıktım, aracımın arka tekeri koptu. Tesellimiz kopan lastiğin kimseye çarpmaması oldu" diye konuştu.