Otomobille çarpışan ATV sürücüsü yaralandı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde otomobille çarpışan ATV sürücüsü Cemil Özdemir(61), yaralandı.Kaza, gece saatlerinde Gözsüz Mahallesi Sinanpaşa Orman alanı girişinde meydana geldi. Ormanda çıkarak Malkara yönüne giden isteyen Cemil Özdemir'in kullandığı 01 GG 880 plakalı ATV ile Erdi Yıldız (31) yönetimindeki 39 LU 523 plakalı otomobil çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle ATV sürücüsü Cemil Özdemir, yola savrularak yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Özdemir, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir, buradan Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.'ATV ÖNÜME ÇIKTI'
Otomobil sürücüsü Erdi Yıldız, "Malkara yönüne otomobilimle gidiyordum. Sinanpaşa ormanlık alanından tali yoldan ATV önüme çıktı. Ben kendisine korna çaldım uyarıda bulundum frene bastım ama duramadım kaza meydana geldi. Yoldan geçenlerde hemen durdu zaten. Hemen 112'yi aradık. Herkese geçmiş olsun" dedi. Jandarma kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 11:54 - Kaynak: DHA
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