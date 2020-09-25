Otomobille çarpışan ATV sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Otomobil sürücüsü Erdi Yıldız, "Malkara yönüne otomobilimle gidiyordum. Sinanpaşa ormanlık alanından tali yoldan ATV önüme çıktı. Ben kendisine korna çaldım uyarıda bulundum frene bastım ama duramadım kaza meydana geldi. Yoldan geçenlerde hemen durdu zaten. Hemen 112'yi aradık. Herkese geçmiş olsun" dedi. Jandarma kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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