Otomobille çarpışan beton mikseri, demir bariyerleri aşarak 10 metre yükseklikteki köprüden aşağıya uçtu: 3 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Kullar Köprülü Kavşağı aynı yönde seyir halinde olan beton mikseri sürücüsü İ.K. ile otomobil sürücüsü E.Y. çarpıştı.

BARİYERLERDEN AŞAĞIYA UÇTU

Kazanın şiddetiyle beton mikserinin sürücüsü İ.K. direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardında aracıyla beraber 10 metre yükseklikteki köprüden demir bariyerleri aşarak otomobil tamir bakım servisinin bahçesine düştü. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ YARALI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan beton mikser sürücüsü İ.K. ve yanında bulunan oğlu K.K.'yi araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ayrıca ambulansa alınan otomobil sürücüsü E.Y. de hastaneye kaldırıldı. Beton mikserinin köprüden düşmenin şiddetiyle otomobil tamir bakım servisinin binasının duvarına ve camlarına da zarar verdiği görüldü. Ayrıca kazaya karışan otomobil de kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.