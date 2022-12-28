Otomobille çarpışan beton mikseri, demir bariyerleri aşarak 10 metre yükseklikteki köprüden aşağıya uçtu: 3 yaralı - Son Dakika
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Otomobille çarpışan beton mikseri, demir bariyerleri aşarak 10 metre yükseklikteki köprüden aşağıya uçtu: 3 yaralı

28.12.2022 08:58

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobille çarpışan beton mikseri, çarpmanın şiddetiyle demir bariyerleri aşarak 10 metre yükseklikten aşağıya düştü. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Kullar Köprülü Kavşağı aynı yönde seyir halinde olan beton mikseri sürücüsü İ.K. ile otomobil sürücüsü E.Y. çarpıştı.

BARİYERLERDEN AŞAĞIYA UÇTU

Kazanın şiddetiyle beton mikserinin sürücüsü İ.K. direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardında aracıyla beraber 10 metre yükseklikteki köprüden demir bariyerleri aşarak otomobil tamir bakım servisinin bahçesine düştü. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ YARALI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan beton mikser sürücüsü İ.K. ve yanında bulunan oğlu K.K.'yi araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ayrıca ambulansa alınan otomobil sürücüsü E.Y. de hastaneye kaldırıldı. Beton mikserinin köprüden düşmenin şiddetiyle otomobil tamir bakım servisinin binasının duvarına ve camlarına da zarar verdiği görüldü. Ayrıca kazaya karışan otomobil de kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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Otomobille çarpışan beton mikseri 10 metre yükseklikteki köprüden uçtu: 3 yaralı Otomobille çarpışan beton mikseri 10 metre yükseklikteki köprüden uçtu: 3 yaralı Otomobille çarpışan beton mikseri köprüden düştü 3 kişi yaralandı Otomobille çarpışan beton mikseri köprüden düştü 3 kişi yaralandı

Başiskele, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobille çarpışan beton mikseri, demir bariyerleri aşarak 10 metre yükseklikteki köprüden aşağıya uçtu: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobille çarpışan beton mikseri, demir bariyerleri aşarak 10 metre yükseklikteki köprüden aşağıya uçtu: 3 yaralı - Son Dakika
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