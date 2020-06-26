Otomobille çarpışan cip takla attı: 1 yaralı - BOLU - Son Dakika

Otomobille çarpışan cip takla attı: 1 yaralı - BOLU

Bolu'da otomobille çarpışarak takla atan cipin sürücüsü yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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