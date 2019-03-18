Otomobille Çarpışan Elektrikli Bisikletin Sürücüsü Yaralandı
1 saat önce
KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yola savrularak yaralandı.
KOCAELİ(İHA) – Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yola savrularak yaralandı.
Olay akşam saatlerinde Gebze Gebze Barış Mahallesi
Dr. Zeki Acar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Dr. Zeki Acar Caddesi'nde ilerleyen Ergün Coşkun
yönetimindeki elektrikli bisiklet, karşı yönden gelen henüz sürücüsünin adı öğrenilemeyen 34 JG 5602 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisikletten yola fırlayan Ergün Coşkun yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulanslar Darıca Farabi Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Kaza hakkında inceleme başlatıldı. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:49 Kaynak: İHA
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