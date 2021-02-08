Otomobille çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kültür Caddesi üzerinde seyreden Y.K. idaresindeki elektrikli motosiklet, 603.Sokak'tan çıkış yapan H.P. yönetimindeki 34 ZJ 6867 plakalı araçla çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan Y.K, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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