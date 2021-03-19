BARTIN Otomobille çarpışan hafif ticari araç, uçuruma devrilirken ağaçlara takıldı: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobille çarpışan hafif ticari araç, uçuruma devrilirken ağaçlara takıldı: 2 yaralı

BARTIN'ın İnkum beldesi yolunda, otomobil ile çarpışan hafif ticari araç, yol kenarındaki 10 metrelik uçuruma devrilmekten, ağaçlara takılarak son anda kurtuldu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Bartın- İnkum yolu Karasu köyü mevkiinde meydana geldi. İnkum'dan Bartın yönüne giden F.Ç. (24) yönetimindeki 34 CHL 046 plakalı otomobil, karşı yönden gelen S.K. (58) yönetimindeki 67 ES 260 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, yol kenarındaki 10 metrelik uçuruma doğru devrilmekten ağaçlara takılarak son anda kurtuldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Hafif ticari araç içerisinde mahsur kalan sürücü S.K., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü S.K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan M.A. ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.