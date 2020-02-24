Otomobille çarpışan işçi servisi, şarampole devrildi: 13 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobille çarpışan işçi servisi, şarampole devrildi: 13 yaralı - Son Dakika

Otomobille çarpışan işçi servisi, şarampole devrildi: 13 yaralı

6 saat önce

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, otomobil ile çarpışan servis minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlandı.

Otomobille çarpışan işçi servisi, şarampole devrildi: 13 yaralı, System.String[]

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, otomobil ile çarpışan servis minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada 11'i tarım işçisi 13 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında, Yeni Harmandalı Yolu'nda meydana geldi. Harmandalı Mahallesi'nden Manisa yönüne giden Fahrettin Serin'in (41) kullandığı 45 DH 959 plakalı otomobil, karşıdan gelen, tarım işçilerini taşıyan Adem Kaya (38) yönetimindeki 45 ACK 511 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Kaya'nın kontrolünden çıkan minibüs, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücüler Fahrettin Serin ve Adem Kaya ile 11 tarım işçisi yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 13 yaralıyı ambulanslarla Manisa Şehir Hastanesi ve Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan 1 tarım işçisinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Şehzadeler, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:44 Kaynak: DHA
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